Росстат назвал долю убыточных организаций в России за январь — февраль

По итогам первых двух месяцев 2019 года доля убыточных организаций в России составила 34,4%. В январе этот показатель составлял 35,8%.

По данным Росстата, доля прибыльных организаций в январе — феврале оказалась на уровне 65,6%.

Сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил 2472,4 млрд рублей — 31,2 тыс. организаций получили прибыль в размере 3,1 трлн рублей, 16,4 тыс. организаций имели убыток на сумму 637,3 млрд рублей.



Ранее Росстат сообщил, что чаще всего жители России уезжают на заработки в столичные и северные регионы страны.

Лидерами по оттоку населения для заработков стали Московская и Ленинградская области. Оттуда 22,4% и 18% рабочей силы стекается в близлежащие города.