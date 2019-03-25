Минобороны РФ: в Сирии погибли трое российских военных

В Министерстве обороны РФ рассказали о троих военных, погибших в Сирии. Они были убиты в результате нападения террористов еще в феврале.

Их тела доставили в Россию, передает «РИА Новости».

По предоставленной военными информации, поиски погибших велись с момента получения сообщения о том, что они пропали.

Позднее в рамках совместной операции ВКС и сил специальных операций причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была уничтожена.