Мона Лиза возглавила список достопримечательностей Европы, разочаровывающих туристов

«Мона Лиза» кисти Леонардо да Винчи возглавила список худших достопримечательности Европы, составленных на основе мнения британских туристов.



Согласно опросу авикомпании EasyJet, на втором месте оказался — Чекпойнт Чарли — пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине. В тройку худших достопримечательностей также вошел «Писающий мальчик» из Брюсселя.



Четвертое место заняло кабаре «Мулен Руж» в Париже, на пятом — памятник «Русалочка» в Копенгагене, сообщает News.sky.com.



Также в десятку самых разочаровывающих достопримечательностей вошли Эйфелева башня, Испанская лестница, фонтан Треви, Лувр и Пизанская башня.



Ранее ученые сообщили, что таинственная улыбка Моны Лизы свидетельствует о гипотиреозе — недостатке гормонов щитовидной железы.

