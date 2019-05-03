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Мона Лиза возглавила список достопримечательностей Европы, разочаровывающих туристов

01:34, 03.05.2019
Мона Лиза возглавила список достопримечательностей Европы, разочаровывающих туристов
Фото: pixabay.com

«Мона Лиза» кисти Леонардо да Винчи возглавила список худших достопримечательности Европы, составленных на основе мнения британских туристов.

Согласно опросу авикомпании EasyJet, на втором месте оказался — Чекпойнт Чарли — пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине. В тройку худших достопримечательностей также вошел «Писающий мальчик» из Брюсселя.

Четвертое место заняло кабаре «Мулен Руж» в Париже, на пятом — памятник «Русалочка» в Копенгагене, сообщает News.sky.com.

Также в десятку самых разочаровывающих достопримечательностей вошли Эйфелева башня, Испанская лестница, фонтан Треви, Лувр и Пизанская башня.

Ранее ученые сообщили, что таинственная улыбка Моны Лизы свидетельствует о гипотиреозе — недостатке гормонов щитовидной железы.

АналитикаОбществоКультура
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