В организмах английских речных креветок ученые выявили кокаин

В организмах пресноводных креветок, которые обитают на востоке Англии, обнаружен кокаин, сообщает BBC.

Ученые столкнулись со следами наркотика во время проверки качества речной воды в графстве Саффолк на востоке страны. Кокаин был обнаружен во всех образцах пресноводной фауны без исключения. При этом в организмах многих животных были найдены другие запрещенные наркотические препараты, среди них кетамин.

Напомним, ранее сообщалось, что во время научной экспедиции ученые Самарского государственного технического университета нашли скелет лабиринтодонта.

Специалистами было обнаружено около 170 фрагментов древней амфибии в прослое глины на юго-востоке региона. По словам геологов, останки будут переданы в музейные фонды. Их планируется показывать посетителям во время экскурсий, рассказали в пресс-службе СамГТУ.

