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Ученые нашли останки древней амфибии на юго-востоке Самарской области

10:51, 27.07.2018
Ученые нашли останки древней амфибии на юго-востоке Самарской области
Фото: пресс-служба СамГТУ

Во время научной экспедиции ученые Самарского государственного технического университета нашли скелет лабиринтодонта.

Специалистами было обнаружено около 170 фрагментов древней амфибии в прослое глины на юго-востоке региона. По словам геологов, останки будут переданы в музейные фонды. Их планируется показывать посетителям во время экскурсий, рассказали в пресс-службе СамГТУ.

Стоит отметить, что в экспедиции участвовали сотрудники и студенты нефтетехнологического факультета. Помимо останков лабиринтодонта они выявили 50 образцов триасовой фауны, содержащих костные фрагменты амфибий и пресмыкающихся.

Напомним, ранее в Пермском крае возобновились раскопки трогонтериевого слона.

Справка

Лабиринтодонты — подкласс вымерших амфибий, основная часть которых обитала на Земле в палеозойскую и мезозойскую эры (390—150 миллионов лет назад). В своем строении лабиринтодонты были подобны амфибиям. У большинства из них были короткие конечности, крупная голова и относительно короткий хвост. Представители многих групп лабиринтодонтов (особенно ранние формы) имели крупные размеры.

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