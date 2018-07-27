Ученые нашли останки древней амфибии на юго-востоке Самарской области

Фото: пресс-служба СамГТУ

Во время научной экспедиции ученые Самарского государственного технического университета нашли скелет лабиринтодонта.

Специалистами было обнаружено около 170 фрагментов древней амфибии в прослое глины на юго-востоке региона. По словам геологов, останки будут переданы в музейные фонды. Их планируется показывать посетителям во время экскурсий, рассказали в пресс-службе СамГТУ.

Стоит отметить, что в экспедиции участвовали сотрудники и студенты нефтетехнологического факультета. Помимо останков лабиринтодонта они выявили 50 образцов триасовой фауны, содержащих костные фрагменты амфибий и пресмыкающихся.

Напомним, ранее в Пермском крае возобновились раскопки трогонтериевого слона.

