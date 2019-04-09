Казань вошла в топ-3 популярных городов РФ для путешествий с детьми в мае

Казань заняла третье место в рейтинге самых популярных городов для путешествий россиян с детьми на майские праздники. Средняя стоимость аренды жилья в столице Татарстана составляет 3,2 тыс. рублей.

Список возглавил Санкт-Петербург (3,1 тыс. рублей). Второе место занял Севастополь (2,6 тыс. рублей), четвертое — Москва (4,2 тыс. рублей). Замыкает пятерку Ярославль (2,8 тыс. рублей), сообщает Tvil.ru.

Рейтинг составлен по данным броней гостиниц и квартир для проживания с детьми c 1 по 12 мая 2019 года.

Ранее Казань попала в десятку самых популярных у иностранцев городов России в 2018 году.