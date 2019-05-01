В России появились новые и уменьшенные дорожные знаки

В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий установку новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.

В частности, на дорогах страны появятся знаки "Выделенная полоса трамвая", "Диагональный пешеходный переход", а также совмещенные знаки,такие как "Платная парковка" и "Парковка для инвалидов".



Кроме того, согласно новому ГОСТу, минимально допустимый размер знаков сокращается на 20 см. Уменьшенные до 40 сантиметров по одной стороне знаки установят на нескоростной улично-дорожной сети, центральных районах города и кварталах исторической застройки. На трассах размеры знаков останутся без изменений.



Ранее СМИ уже писали, что с 1 мая в России начнут устанавливать новые дорожные знаки, предусмотренные ГОСТ Р 58398-2019.

