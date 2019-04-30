В РФ с 1 мая начнут устанавливать новые дорожные знаки «диагональный пешеходный переход» и «глухие пешеходы»

С 1 мая в России начнут устанавливать новые дорожные знаки. Соответствующий ГОСТ Р 58398-2019 принят Росстандартом.

Так, на дорогах появятся знаки «диагональный пешеходный переход», «переходите только на разрешающий сигнал светофора», «глухие пешеходы». Также будут установлены знаки, предупреждающие о том, что время бесплатной парковки ограничено одной минутой.

Установка табличек запланирована в рамках ГОСТа, предполагающего снижение минимально допустимого размера знаков с 60x60 см до 50x50 см, а в некоторых случаях и до 40x40, пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что по всей России в скором времени начнут устанавливать уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Эксперимент в интересах пешеходов начался в Москве в 2017 году и продолжился в Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде.

Однако в марте мировой суд в Москве признал уменьшенные дорожные знаки небезопасными