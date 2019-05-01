Продажи iPhone сократились на 17%

В корпорации Apple сообщили об очередном снижении выручки и прибыли, сообщает The Wall Street Journal.

Это первый случай за более чем два года, когда ключевые показатели снижаются два раза подряд. Это происходит на фоне слабых продаж iPhone. Отмечается, что прибыль за первые три месяца 2019 года снизилась на 16% до $11,56 млрд. Выручка упала на 5% — до $58,02 млрд.

Напомним, ранее специалисты собрали макет нового смартфона от Apple, прозванного журналистами iPhone XI. На видео показана модель, созданная на основе чертежей, слитых в интернет.

Согласно видеозаписи, новый iPhone действительно получит тройную камеру в виде треугольного модуля. Видеоролик опубликовал инсайдер OnLeaks, который известен своей точностью в прогнозах.



