В Сети опубликовали видео с макетом нового iPhone

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Специалисты собрали макет нового смартфона от Apple, прозванного журналистами iPhone XI. На видео показана модель, созданная на основе чертежей, слитых в интернет.

Согласно видеозаписи, новый iPhone действительно получит тройную камеру в виде треугольного модуля.

Видеоролик опубликовал инсайдер OnLeaks, который известен своей точностью в прогнозах.

Эта запись также показывает, что Apple оставит «монобровь» на экране смартфона. Вырез в верхней части дисплея позволит разместить все те же элементы: фронтальную камеру с системой датчиков Face ID и динамик.

По слухам, в телефоне также будет установлен 5,8-дюймовый AMOLED-дисплей (как у iPhone X) с соотношением сторон 19:9.