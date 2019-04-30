Главы ФСО и СВР раскрыли доходы за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин раскрыли свои доходы за 2018 год.

Так, Кочнев заработал 11,3 млн рублей, его супруга — 89,2 млн рублей. У главы ФСО в собственности находится квартира, Reno Duster и Mercedes Benz Gl.



Доход Нарышкина составил более 9,3 млн рублей. В собственности у него находится земельный участок, жилой дом и квартира, а также два машино-места. Супруга главы СВР заработала в прошлом году 2,5 млн рублей.

Напомним, что в 2017 году Нарышкин и Кочнев заработали 8,8 и 11 млн рублей соответственно.