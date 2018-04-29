Руководители ФСБ, СВР и ФСО уменьшили свои доходы в 2017 году

Глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников в 2017 году заработал 10,9 млн рублей (в 2016 году его доход был на 0,5 млн рублей больше). Его супруга за прошлый год заработала 332,5 тыс. рублей.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также заработал меньше, чем в 2016-м. Он задекларировал — 8,8 миллиона вместо прошлых 9,4 миллиона. В свою очередь, его супруга указала в декларации доход в 4,9 миллиона рублей, сообщает телеканал 360.

Директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев задекларировал почти 11 миллионов (8,5 млн руб в 2016-м). Доход его супруги в пять раз больше, чем у Кочнева. Марина Медведева, заработала в 2017 году 55,3 млн руб.

