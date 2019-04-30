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В Чувашии рассказали, сколько учеников затронет региональный проект «Наука в школе»

18:36, 30.04.2019
В Чувашии рассказали, сколько учеников затронет региональный проект «Наука в школе»
Фото: pixabay.com

Региональный проект «Наука в школе», связанный с закупкой современного лабораторного оборудования в учебные кабинеты, к 2024 году охватит в Чувашии вдвое больше учеников, чем в текущем году, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал глава республики Михаил Игнатьев. Он отметил, что в 2019 году в проекте участвуют 10 тысяч учащихся, к 2024 году их число удвоится.

Напомним, ранее сообщалось, что во время чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в этом году в Казани, состоится международный саммит министров образования. Объявление о саммите было сделано во время приема чрезвычайных и полномочных послов в Москве.

ОбществоОбразование
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