ФАС: государство пытается регулировать всю хозяйственную систему РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в опубликованном проекте доклада «О состоянии конкуренции в 2018 г.» сообщила, что процесс усиления роли государства в экономике перешел в качественное состояние.

В ведомстве констатировали, что государство уже не просто устанавливает правила, а пытается «регулировать всю хозяйственную систему страны». Это происходит и в регионах, когда местные власти вмешиваются в бизнес и не пускают на свои рынки компании из других регионов, пишут «Ведомости».



Так, доля госсектора в экономике в 2017 году могла превышать уже 60—70% ВВП, ссылается ФАС на оценки не названных в докладе экспертов, в 2018 году ситуация существенно не изменилась.

