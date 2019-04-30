В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан

Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес в Госдуму проект закона, которым предлагается ввести уголовное наказание для представителей власти за оскорбительные высказывания в отношении граждан и чиновников.

Согласно документу, за оскорбление, совершенное должностным лицом, предлагают наказывать штрафом в размере от 500 тыс. до 800 тыс. рублей или принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.



Если оскорбление совершено чиновником с насилием или угрозой его применения, наказание составит от трех до пяти лет лишения свободы.



Напомним, что 29 марта вступил в силу закон, предполагающий административную ответственность за оскорбление органов власти и госсимволов. За нарушения предусмотрены штрафы от 30 до 100 тысяч рублей.

