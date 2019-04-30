Полиция отказалась возбудить уголовное дело из-за шутки про Карбышева в Comedy Woman

Московская полиция отказала в возбуждении уголовного дела по жалобе внука генерала Дмитрия Карбышева против программы Comedy Woman из-за шутки про военного. Родственник генерала утверждал, что в одном из выпусков передачи содержатся признаки клеветы и реабилитации нацизма.

Комментируя это, внук генерала, которого также зовут Дмитрием Карбышевым, сообщил, что не будет подавать апелляцию на решение, пишет РБК.

«Конечно, (артистка Comedy Woman Наталия) Медведева извинилась в Instagram, но это просто смешно. Я даже готов ее простить, только чтобы она со сцены больше этого не повторяла», — пояснил он.



Напомним, что шутка про Карбышева прозвучала в эфире шоу Comedy Woman еще в 2013 году. Тогда участница юмористической программы Наталья Медведева пошутила про «замерзший дух генерала Карбышева».

В феврале этого года внук Карбышева подал в Следственный комитет заявление на шоу Comedy Woman с требованием возбудить уголовное дело.