В Казани ко Дню Победы откроют два новых памятника и Аллею славы

В преддверии Дня Победы в Казани откроются два новых памятника и обновленная Аллея славы. Об этом рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

Он уточнил, что 4 мая в жилом комплексе «Танкодром» состоится открытие памятника, посвященного пограничникам Татарстана. Торжественное еще одного памятника, который расположен в Парке Победы, пройдет 9 мая.

Кроме того, 8 мая в поселке Юдино откроется обновленная Аллея Славы в честь железнодорожников, павших во время войны, передает ИА «Татар-информ».



Напомним, что при подготовке к празднованию Дня Победы в столице Татарстана будут перекрыты несколько улиц.

