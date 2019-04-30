В Гамбурге неизвестный на автомобиле протаранил здание торгового центра

В немецком Гамбурге неизвестный врезался на автомобиле в здание торгового центра.

По информации Hamburger Morgenpost, Mercedes въехал во вход торгового центра, разбив стеклянные двери.



Причины поведения водителя пока неизвестны. По данным издания, автомобилем управлял 78-летний пенсионер. Он получил легкие травмы и попал в больницу. Также в результате ЧП пострадала сотрудница торгового центра.



Здание было эвакуировано сразу после инцидента, на месте происшествия находятся сотрудники полиции и спасательных служб.



В прошлом году в Германии фургон врезался в толпу пешеходов. В результате инцидента в городе Мюнстер погибли три человека, 30 пострадали.

