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Происшествия

В Гамбурге неизвестный на автомобиле протаранил здание торгового центра

13:46, 30.04.2019
В Гамбурге неизвестный на автомобиле протаранил здание торгового центра
Фото: ru.wikipedia.org / Matti Blume

В немецком Гамбурге неизвестный врезался на автомобиле в здание торгового центра.

По информации Hamburger Morgenpost, Mercedes въехал во вход торгового центра, разбив стеклянные двери.

Причины поведения водителя пока неизвестны. По данным издания, автомобилем управлял 78-летний пенсионер. Он получил легкие травмы и попал в больницу. Также в результате ЧП пострадала сотрудница торгового центра.

Здание было эвакуировано сразу после инцидента, на месте происшествия находятся сотрудники полиции и спасательных служб.

В прошлом году в Германии фургон врезался в толпу пешеходов. В результате инцидента в городе Мюнстер погибли три человека, 30 пострадали.

Происшествия
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