ФСО отсудила у Ярмольника 432 тысячи рублей за поврежденный Mercedes

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы охраны (ФСО) РФ и взыскал компенсацию в 432 тысячи рублей с актера Леонида Ярмольника за поврежденный в ДТП Mercedes Benz, принадлежащий ведомству.



При этом, согласно результатам экспертизы, ремонт машины обошелся в 830 тысяч рублей.



Напомним, что в августе прошлого года ФСО подала в суд на актера Леонида Ярмольника с требованием взыскать с него более 800 тыс. рублей за поврежденный в ДТП автомобиль Mercedes.



Речь идет об инциденте 2016 года, который произошел на Кутузовском проспекте. Тогда Ярмольник стал виновником ДТП с участием четырех машин, одна из которых принадлежала ФСО.

Сам Ярмольник рассказал, что страховая компания давно оплатила причиненный ущерб, поэтому актер не понимает, откуда могли возникнуть новые претензии.

