ФСО отсудила у Ярмольника 432 тысячи рублей за поврежденный Mercedes
Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы охраны (ФСО) РФ и взыскал компенсацию в 432 тысячи рублей с актера Леонида Ярмольника за поврежденный в ДТП Mercedes Benz, принадлежащий ведомству.
При этом, согласно результатам экспертизы, ремонт машины обошелся в 830 тысяч рублей.
Напомним, что в августе прошлого года ФСО подала в суд на актера Леонида Ярмольника с требованием взыскать с него более 800 тыс. рублей за поврежденный в ДТП автомобиль Mercedes.
Речь идет об инциденте 2016 года, который произошел на Кутузовском проспекте. Тогда Ярмольник стал виновником ДТП с участием четырех машин, одна из которых принадлежала ФСО.
Сам Ярмольник рассказал, что страховая компания давно оплатила причиненный ущерб, поэтому актер не понимает, откуда могли возникнуть новые претензии.
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