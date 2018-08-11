ФСО потребовала взыскать с Леонида Ярмольника 800 тысяч рублей за разбитый Mercedes

Федеральная служба охраны (ФСО) РФ подала в суд на актера Леонида Ярмольника с требованием взыскать с него более 800 тысяч рублей за поврежденный в ДТП автомобиль Mercedes. Об этом сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

В иске идет речь об инциденте 2016 года, который произошел на Кутузовском проспекте. Тогда Ярмольник стал виновником ДТП с участием четырех машин, одна из которых принадлежала ФСО.

После аварии Mercedes был восстановлен в специализированной организации. Однако страховая компания выплатила сумму, покрывающую лишь часть ремонта, сообщает Агенство городских новостей «Москва».



Сам Ярмольник факт ДТП подтвердил. Он рассказал, что страховая компания давно оплатила причиненный ущерб, поэтому актер не понимает откуда могли возникнуть новые претензии.

Первое заседание по существу состоится 21 августа.

