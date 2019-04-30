СМИ: министра экономики Дагестана задержали при попытке покинуть страну

Правоохранители задержали министра экономики Дагестана Османа Хазбулатова. По предварительным данным, его сняли с самолета при попытке покинуть Россию.

Пока чиновник задержан на двое суток, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным агентства, дома у министра и в его офисе проводятся обыски. Следственные действия курируют сотрудники УЭБиПК республики. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что правительство Дагестана в начале 2018 года возглавил экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов. Его кандидатуру предложил глава республики Владимир Васильев, с приходом которого в Дагестане началась зачистка власти от коррумпированных чиновников.