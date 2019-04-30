В Казани в июне откроют первый в России «Цифровой перекресток»

В Казани возле Центра семьи «Казан» появится модернизированный перекресток с применением цифровых технологий. Об этом сообщил депутат Госсовета РТ, председатель Федерации автошкол РТ, гендиректор ПО «Зарница» Артур Абдульзянов.

По его словам, перекресток будет расположен на пересечении улиц Декабристов — Сибгата Хакима — Комсомольской. Открыть его планируют 6 июня в рамках акции «Безопасное колесо».

Абдульзянов рассказал, что в России таких перекрестков в настоящее время не существует.

«Таких перекрестков в стране нет, за рубежом мы тоже не встречали. Какие-то элементы, конечно, уже используются, но у нас много разных новшеств», — приводит его слова ИА «Татар-информ».

Отмечается, что перекресток будет оснащен голосовой системой оповещения пешеходов, лазерной стоп-линией, автоматом для продажи фликеров, а также системой измерения скорости и другими технологиями.



Ранее в Казани установили первую отапливаемую остановку с Wi-Fi, видеонаблюдением и зарядкой для телефона. Она появилась в Московском районе города, на «Разъезде Восстания».

