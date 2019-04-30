МИД РФ обвинил США в препятствовании работе России в ООН

Министерство иностранных дел РФ заявило, что США чинит препятствия участию России в работе ООН и стремятся не допустить распространения объективной информации о происшествии в сирийском городе Дума.

Комментарий ведомства после невыдачи Штатами въездной визы российскому эксперту по химическим веществам Дмитрию Поклонскому.

"США постоянно манипулируют визовыми процедурами, препятствуя нормальному участию России в деятельности Всемирной организации, хотя обязались обеспечить всем государствам полноценные возможности для этого. Например, буквально месяц назад Вашингтон точно так же отказался выдать визу главе российской делегации на заседании Комиссии ООН по разоружению", — говорится в сообщении МИД РФ.

Поклонский должен был принять участие на брифинге ООН в Нью-Ййорке, посвященном докладу Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии об инциденте с отравляющими веществами в апреле 2018 года в в Думе. Он повлек за собой ракетный удар западной коалицией.

"Имелось в виду, что российский специалист представит убедительные свидетельства того, что произошедшее стало провокацией со стороны незаконных вооруженных формирований и их пособников, в том числе, не исключено, на Западе", — отметили дипломаты.