«Рубин» сыграл вничью с московским «Спартаком»
«Рубин» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.
Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 23-й минуте матча полузащитник «Спартака» Фернандо вывел команду вперед. На 97-й минуте защитник «Рубина» Егор Сорокин сравнял счет.
Ранее «Рубин» сыграл вничью с «Уфой». Следующую встречу команда проведет 3 мая против «Оренбурга».СпортФутбол Татарстан
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