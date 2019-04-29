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«Рубин» сыграл вничью с московским «Спартаком»

21:25, 29.04.2019
«Рубин» сыграл вничью с московским «Спартаком»
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 23-й минуте матча полузащитник «Спартака» Фернандо вывел команду вперед. На 97-й минуте защитник «Рубина» Егор Сорокин сравнял счет.

Ранее «Рубин» сыграл вничью с «Уфой». Следующую встречу команда проведет 3 мая против «Оренбурга».

СпортФутбол Татарстан
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