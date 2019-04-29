Вратарь «Ак Барса» Шарыченков продолжит карьеру в «Нефтехимике»

Как стало известно «Чемпионату», вратарь казанского «Ак Барса» Александр Шарыченков продолжит карьеру в «Нефтехимике». Таким образом, дуэт вратарей нижнекамцев составят он и Константин Барулин, который перейдет в стан «волков» из ХК «Сочи».

В минувшем сезоне 27-летний Шарыченков одержал пять побед в девяти матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем за игру 2,25 шайбы и отражая 91,9% бросков. В плей-офф Шарыченков потерпел одно поражение в двух матчах (коэффициент надежности — 4,83, процент отраженных бросков — 84,4). В Казани Шарыченков играет с сезона 2017/2018, год назад он становился чемпионом в составе «Ак Барса».



34-летний Барулин выступал за «Сочи» с 2015 года. В регулярном чемпионате-2018/19 Константин выиграл 15 из 30 матчей. В плей-офф опытный вратарь не одержал ни одной победы в четырех матчах.