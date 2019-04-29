Россельхознадзор заявил о массовой скупке кошек и собак китайцами на Дальнем Востоке

Жители Китая вывезли через пункт пропуска «Нижнеленинское» в Еврейской автономной области (ЕАО) 80 собак и кошек. Данные за апрель текущего года приводит Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО.

В ведомстве отметили, что показатель в семь раз больше, чем за прошедший квартал, а также в 10 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Резкий спрос обусловлен предстоящим ограничением на ввоз домашних животных, которое власти Китая вводят с 1 мая 2019 года.

У китайцев спросом пользуются собаки небольших пород — французский бульдог и мопс, а для содержания в частном секторе — мастиф и алабай. Среди кошек популярны бамбино, сфинкс, британская, мэйн-кун и регдолл.

Напомним, ранее сообщалось, что Минприроды РФ планирует расширить список животных, которых нельзя держать дома.