В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с клещами
Роспотребнадзор рассказал о ситуации, связанной с началом сезона активности клещей на территории России.
По еженедельным данным, на данный момент обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Зафиксированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом.
В большинстве регионов стране начались акарицидные обработки. Планируется проведение обработок на площади 350 тысяч гектаров. Также, по плану, будут привиты более 3 млн человек.
Напомним, ранее Роспотребнадзор дал советы по профилактике укусов клещей.Общество
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