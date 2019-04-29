В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с клещами

Роспотребнадзор рассказал о ситуации, связанной с началом сезона активности клещей на территории России.

По еженедельным данным, на данный момент обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Зафиксированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом.

В большинстве регионов стране начались акарицидные обработки. Планируется проведение обработок на площади 350 тысяч гектаров. Также, по плану, будут привиты более 3 млн человек.

Напомним, ранее Роспотребнадзор дал советы по профилактике укусов клещей.