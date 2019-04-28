В Башкирии ветер повредил крыши в 13 населенных пунктах

Сегодня сильный ветер повредил крыши около 24 зданий в 13 населенных пунктах Башкирии. Большинство разрушений отмечены в Аургазинском районе РБ.

«Установлено, что в результате порывов ветра до 21 м/с произошло повреждение кровель 12 частных жилых домов, трех социально-значимых объектов, шести объектов производства, трех объектов ЖКХ», — цитирует «Башинформ» комментарий ГУ МЧС по республике.

Кроме того, в Гафурийском районе ветер частично повредил кровлю здания сельского ФАПа.

Напомним, что в МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ветра силой до 25 м/с.