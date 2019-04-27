Новейший российский самолет МС-21 совершил полет из Иркутска в Ульяновск

Собранный в Иркутске опытный самолет МС-21-300 совершил беспосадочный перелет в Ульяновск. Там машину планируется перекрасить и отправить далее, для проходждения испытаний.

"В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова "Раменское" (г. Жуковский Московской области) для продолжения летных испытаний", — сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Заслуженный летчик-испытатель Роман Таскаев сообщил, что полет прошел в штатном режиме без каких-либо замечаний.

Президент корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что на сегодня авиапредприятие в Иркутске собирает уже четвертый опытный самолет.