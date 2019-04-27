УНИКС сыграет с «Калевом», «Нижний Новгород» — с ЦСКА. Определились пары плей-офф Единой лиги

По окончании матча питерского «Зенита» и «Астаны» (103:95 ОТ) окончательно сформировались все пары 1/4 финала плей-офф чемпионата Единой лиги ВТБ.

Матчи начинаются на площадке команды с более высоким посевом. Таким образом, в 1/4 финала сыграют следующие пары: ЦСКА — «Нижний Новгород», УНИКС — «Калев», «Химки» — «Астана» и «Локомотив-Кубань» — «Зенит». Казанский УНИКС начнет игры против эстонского «Калева» в Казани, а нижегородская команда начнет в гостях у «армейцев».



Серии 1/4 финала пройдут до 3-х побед, по схеме 2-2-1. Плей-офф стартует в начале мая.