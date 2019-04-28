Ученые отправят в космос клетки мяса и рыбы для тестирования биопринтера

Российские ученые совместно с коллегами из Израиля и США планируют в сентябре направить на Международную космическую станцию (МКС) клеточный материал мяса и рыбы, чтобы космонавты напечатали образцы в 3D-биопринтере.

"В сентябре будут направлены мышечные клетки. Это проекты, которые мы делаем совместно с двумя лабораториями из США и одной — из Израиля. Коллеги из Израиля поделятся с нами клеточным материалом — там будет крупный рогатый скот. Американские коллеги передают нам клетки рыбы — нескольких пород рыб", — передает ТАСС слова управляющего партнера лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.

Он также рассказал о планах провести эксперименты в космосе с кристаллами, аналогом костной ткани и живыми материалами. Хесуани добавил, что также будут печататься клетки костной ткани человека, клетки хрящевой ткани и клетки щитовидной железы мыши.

После усовершенствования кюветы (прибора, где происходит сборка микроорганов при 3D-печати), создание и наземные испытания которой проходят на Земле, планируется печать трубчатых органов в 3D-биопринтере на Международной космической станции. "У нас магнитно-акустические системы должны полетать в 2020 году. Будем печатать трубчатые структуры — мочеточник, уретру, сосуды", — сказал Хесуани.