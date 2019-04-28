В Татарстане похолодает до 12°С

Сегодня, 28 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки в виде дождя и даже дождя с мокрым снегом.

Днем ветер северо-восточный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура воздуха составит от +7°С до 12°С. В Казани синоптики прогнозируют 7—10 градусов выше ноля. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +8°С до +11°С.

В южных районах республики возможно до +16°С.