Медведев поручил чиновникам проверить ситуацию с загрязнением нефти

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору проверить обстоятельства попадания некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».

Согласно поручению главы правительства, виновные в этих нарушениях должны быть наказаны. Также в опубликованном пресс-службой сообщении, говорится о необходимости передать материалы проверки в прокуратуру.

В то же время профильные ведомства должны в течение недели подготовить предложения с целью не допустить поставок некачественной нефти впредь.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил, что следит за развитием ситуации с попавшим в нефтепровод некачественным сырьем.