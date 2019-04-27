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Медведев поручил чиновникам проверить ситуацию с загрязнением нефти

16:13, 27.04.2019
Медведев поручил чиновникам проверить ситуацию с загрязнением нефти
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору проверить обстоятельства попадания некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».

Согласно поручению главы правительства, виновные в этих нарушениях должны быть наказаны. Также в опубликованном пресс-службой сообщении, говорится о необходимости передать материалы проверки в прокуратуру.

В то же время профильные ведомства должны в течение недели подготовить предложения с целью не допустить поставок некачественной нефти впредь.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил, что следит за развитием ситуации с попавшим в нефтепровод некачественным сырьем.

ОбществоВластьПромышленностьНефть
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