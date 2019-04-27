Путин о некачественной нефти: «Я в курсе того, что произошло»

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что ему регулярно докладывают о ситуации с «грязной» нефтью, попавшей в нефтепровод «Дружба». При этом детали главе государства неизвестны.

Он подчеркнул, что необходимо расследование на уровне «Транснефти», чтобы выяснить откуда взялось загрязнение сырья.

«Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведём и более тщательное с помощью правоохранительных органов и специалистов», — передает слова президента «РИА Новости».

Напомним, что еще накануне представитель «Транснефти» сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам умышленной порчи нефти. По его словам, соединения хлора попали в нефтепровод на одном из объектов частного предприятия «Самаратранснефть-терминал».