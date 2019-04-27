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В Татарстане в результате ДТП погибли три женщины

09:17, 27.04.2019
В Татарстане в результате ДТП погибли три женщины
Фото: realnoevremya.ru

В Буинском районе Татарстана сегодня утром женщина-водитель не справилась с управлением из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет.

Инцидент произошел на 1-м километре автодороги Старые Мертли-Альшеево. В результате погибла сама водитель, а также две пассажирки. Еще один пассажир был госпитализирован в Буинскую центральную районную больницу, сообщает МВД по РТ.

Ведомство отмечает, что все пассажиры, находившиеся в салоне автомобиля, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Происшествия Татарстан
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