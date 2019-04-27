На Шри-Ланке погибли 15 человек в ходе спецоперации

В результате перестрелки полиции с предполагаемыми подозреваемыми в серии взрывов на Шри-Ланке погибли по меньшей мере 15 человек.

Отряд спецназначения проводил рейд по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников. При обнаружении одной из таких несколько человек укрылись в доме и устроили несколько взрывов, пишет RT со ссылкой на Associated Press.



Напомним, что взрывы на Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов. Несколько чиновников Шри-Ланки сообщили, что представленные ранее данные о 359 погибших оказались завышены. По последней информации, при взрывах погибли от 250 до 260 человек.



Накануне на Шри-Ланке прогремели еще три взрыва.