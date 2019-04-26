На Шри-Ланке прогремели три взрыва

В восточной части Шри-Ланки, в городе Калмунай, прогремели три взрыва. Об этом пишет «РИА Новости« со ссылкой на местные СМИ.

Подробности ЧП пока неизвестны.



Напомним, что первые взрывы на Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов.



Несколько чиновников Шри-Ланки сообщили, что представленные ранее данные о 359 погибших оказались завышены. По последней информации, при взрывах погибли от 250 до 260 человек.

