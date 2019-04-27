«Автоваз» поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta

«Автоваз» изменил комплектацию нескольких версий семейства Lada Granta FL. При этом одна модель подешевела на 10 тысяч рублей, а другие поднялись в цене на 1 тысячу рублей.

Опустилась стоимость версии Comfort, сообщает портал Lada Online. При этом она получила систему стабилизации и антипробуксовочную систему.

Версии Luxe и Luxe Prestige смогут похвастаться складным ключом, круиз-контролем и ограничителем скорости. Также упоминаются новые личинки замка двери, салонные ручки и замок зажигания с режимом только для включения магнитолы.

В то же время система помощи при старте движения на подъеме останется доступной для покупателей Luxe Prestige с АМТ. А вот версия Comfort от нее освобождена.