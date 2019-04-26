Предполагаемая дочь Путина вошла в совет по развитию генетики в России

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Член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова включена в совет по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации, на него обратили внимание «Открытые медиа».



По данным СМИ, Воронцова может быть старшей дочерью российского лидера. В прошлом году она дала интервью «России 24».

По неподтвержденным данным, младшая дочь Путина, Екатерина, активно участвует в общественной жизни страны под фамилией Тихонова.