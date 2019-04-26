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США начали расследование в отношении Ford из-за вредных выбросов

16:58, 26.04.2019
США начали расследование в отношении Ford из-за вредных выбросов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении компании Ford из-за вредных выбросов автомобилей.

В компании отметили, что расследование не связано с применением программного обеспечения, которое может намеренно искажать показатели выбросов, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Ранее Еврокомиссия обвинила в картельном сговоре три концерна автопроизводителей — BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche). Организация убеждена, что компании сдерживали разработки экологических технологий по очистке выхлопных газов.

«Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006 по 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки бензиновых и дизельных двигателей», — говорится в заявлении.

ПромышленностьМашиностроение
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