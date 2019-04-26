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В аэропорту Казани изъяли монеты времен Третьего рейха

14:22, 26.04.2019 2
В аэропорту Казани изъяли монеты времен Третьего рейха
Фото: realnoevremya.ru

В аэропорту Казани таможенники нашли в багаже пассажира монеты времен Третьего рейха.

Как сообщает пресс-служба Татарстанской таможни, пассажир прибыл из Стамбула. У него изъяли 20 экземпляров номиналом 5 рейхсмарок 1936, 1937, 1938 и 1939 годов выпуска, 15 монет номиналом 2 рейхсмарки 1937, 1938 и 1939 годов. На аверсе монет изображен профиль Пауля фон Гинденбурга, на гурте монет написано «Gemeinnutz geht vor Eigennutz», а на реверсе изображена символика Третьего рейха.

Монеты направили на экспертизу для их идентификации и определения стоимости.

Ранее в Международном аэропорту Казани таможенники изъяли два чучела сиамского крокодила из Вьетнама. Они находились в багаже пассажиров авиарейса Камрань — Казань.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:43
    А в чем проблема? Их нельзя привозить?
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  • Анонимно 14:44
    а что будет с монетами и чучелами крокодилов?
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