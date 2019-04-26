В аэропорту Казани изъяли монеты времен Третьего рейха

В аэропорту Казани таможенники нашли в багаже пассажира монеты времен Третьего рейха.

Как сообщает пресс-служба Татарстанской таможни, пассажир прибыл из Стамбула. У него изъяли 20 экземпляров номиналом 5 рейхсмарок 1936, 1937, 1938 и 1939 годов выпуска, 15 монет номиналом 2 рейхсмарки 1937, 1938 и 1939 годов. На аверсе монет изображен профиль Пауля фон Гинденбурга, на гурте монет написано «Gemeinnutz geht vor Eigennutz», а на реверсе изображена символика Третьего рейха.

Монеты направили на экспертизу для их идентификации и определения стоимости.

Ранее в Международном аэропорту Казани таможенники изъяли два чучела сиамского крокодила из Вьетнама. Они находились в багаже пассажиров авиарейса Камрань — Казань.