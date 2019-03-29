Чистая прибыль «Татнефти» в 2018 году по МСФО выросла в 1,7 раза, до 212 млрд рублей

Фото: пресс-служба «Татнефти»

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО «Татнефть» по МСФО составила 211,8 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше по сравнению с 2017 годом.

Выручка компании за отчетный период выросла на треть — до 910,5 млрд рублей, следует из отчета, размещенном на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

За прошлый год «Татнефть» добыла 29,5 млн тонн (210,4 млн баррелей) нефти и 925,3 млн куб. м газа.

Ранее сообщалось, что в 2018 году операционная прибыль «Татнефти» составила 340 млрд рублей.