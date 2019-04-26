Пресс-секретарь главы Башкирии не подтвердил покупку казанского вертолета для Хабирова

Пресс-секретарь главы Башкирии Фанур Ягафаров не подтвердил информацию о том, что для Радия Хабирова планируется закупить вертолет производства Казанского вертолетного завода.

До этого о поставке вертолета для главы Башкирии говорил управляющий директор «Казанского вертолетного завода» Юрий Пустовгаров. По его словам, договоренность о сотрудничестве была достигнута благодаря Дням республики Татарстан в Башкортостане, пишет «Татар-информ».

«Вертолет красный в скором времени будем перекрашивать для главы Республики Башкортостан. Сейчас идет конкурс, я думаю, мы выиграем. Он будет в ливреях флага», — говорил он.