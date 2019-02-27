Радий Хабиров подписал указ о проведении V Всемирного курултая башкир в 2019 году
Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о подготовке и проведении V Всемирного курултая башкир.
Конгресс должен состояться в июне 2019 года. С инициативой проведения мероприятия выступил исполком международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир», уточнили в пресс-службе администрации РБ.
До 1 апреля исполкому союза «Всемирный курултай башкир» и совету региональной общественной организации «Ассамблея народов Республики Башкортостан» необходимо продумать и утвердить соответствующий план подготовки.
Также Хабиров подписал указ о проведении V съезда Собора русских Башкортостана.
Напомним, ранее Хабиров выступил с предложением вернуть молочные кухни в крупные башкирские города.ОбществоВласть Башкортостан
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