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Радий Хабиров подписал указ о проведении V Всемирного курултая башкир в 2019 году

10:08, 27.02.2019 4
Радий Хабиров подписал указ о проведении V Всемирного курултая башкир в 2019 году
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о подготовке и проведении V Всемирного курултая башкир.

Конгресс должен состояться в июне 2019 года. С инициативой проведения мероприятия выступил исполком международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир», уточнили в пресс-службе администрации РБ.

До 1 апреля исполкому союза «Всемирный курултай башкир» и совету региональной общественной организации «Ассамблея народов Республики Башкортостан» необходимо продумать и утвердить соответствующий план подготовки.

Также Хабиров подписал указ о проведении V съезда Собора русских Башкортостана.

Напомним, ранее Хабиров выступил с предложением вернуть молочные кухни в крупные башкирские города.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    На нем будут более половины татар.
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    Анонимно 27 февр
    на соборе русских? не жалко))
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  • Анонимно 27 февр
    а тебе заведно да? Хабиров все делаеть прачильно
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    Анонимно 27 февр
    вы что, наоборот татары всегда на поддержке братьев башкир.
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