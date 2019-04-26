Звезду сериала «Склифосовский» Ирину Сенотову экстренно госпитализировали в Москве

Российскую актрису Ирину Сенотову в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.

По предварительным данным, медики диагностировали у 50-летней Сенотовой пневмонию. До этого она дважды отказывалась от прохождения лечения в клинике, передает телеканал РЕН ТВ.

Дочь актрисы Мария Оамер объявила сбор средств на лечение на своей странице в Instagram. По ее словам, Сенотова находится в реанимации и ей требуется «крупная сумма денег» для необходимых процедур.

Ирина Сенотова работала в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова, Московском академическом театре имени Вл. Маяковского и «Современнике». Также снималась в сериалах «Осенняя мелодия любви», «Монтекристо», «Аннушка», «Общая терапия 2» и «Склифосовский».

Напомним, ранее певица Любовь Успенская опровергла информацию о своей госпитализации.