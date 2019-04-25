Путин рассказал о темах переговоров с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча один на один с лидером КНДР Ким Чен Ыном была достаточно обстоятельной обстоятельным.



"Мы смогли поговорить и об истории наших межгосударственных отношений, и о сегодняшнем дне, перспективах развития двусторонних связей", — отметил президент РФ.

Путин добавил, что в ходе встречи обсуждалась также ситуация на Корейском полуострове.

"Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы для улучшения", — приводит слова Путина ТАСС.



Напомним, что сегодня во Владивостоке проходит встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Ким Чен Ына, переговоры помогут развитию двусторонних связей и урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

