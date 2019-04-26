ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Холдинвестбанка (Московская область) в пятницу, 26 апреля.



Согласно данным ЦБ, Холдинвестбанк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Уточняется, что банк осуществлял сомнительные и «схемные» операции, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также нарушил ряд федеральных законов.

В настоящее время в Холдинвестбанке назначена временная администрация ЦБ. Банк является участником системы страхования вкладов.



Напомним, ранее ЦБ обнаружил вывод активов из нижегородского «Радиотехбанка».