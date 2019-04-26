Новости экономики

08:45 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

08:34, 26.04.2019
ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка
Фото: cbr.ru

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Холдинвестбанка (Московская область) в пятницу, 26 апреля.

Согласно данным ЦБ, Холдинвестбанк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Уточняется, что банк осуществлял сомнительные и «схемные» операции, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также нарушил ряд федеральных законов.

В настоящее время в Холдинвестбанке назначена временная администрация ЦБ. Банк является участником системы страхования вкладов.

Напомним, ранее ЦБ обнаружил вывод активов из нижегородского «Радиотехбанка».

ЭкономикаБанки
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров