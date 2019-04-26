Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытия международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине.

По его словам, международное сообщество только совместными усилиями может противостоять таким вызовам, как разрыв уровня благосостояния между различными странами и замедление глобального экономического развития.

Путин также отметил, что Москва заинтересована в плотном взаимодействии со всеми евразийскими партнерами на основе принципов уважения суверенитета, прав и законных интересов каждого государства.

Он подчеркнул, что на таких принципах вместе с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией создается Евразийский экономический союз, передает «РИА Новости».



Ранее Владимир Путин заявил, что ответные санкции будут отменены в том случае, если Евросоюз отменит свои ограничения в области сельского хозяйства.

