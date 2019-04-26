Эксперты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до 6,25% в 2021 году

К концу 2021 года ключевая ставка Центробанка снизится до 6,25%. Об этом говорится в исследовании Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН).

В докладе сказано, что в в конце 2020 года ключевая ставка будет снижена на один процентный пункт — до 6,75%, а в 2021-м — до 6,25%. В этом году эксперты не ожидают снижения ключевой ставки. По их мнению, Банк России будет занимать выжидательную позицию, пишут «Известия».

Опрошенные газетой аналитики считают, что снижение ключевой ставки до 6,25% к концу 2021 года вполне вероятно. В результате кредиты для бизнеса станут доступнее, что будет способствовать экономическому росту страны.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2019 году.

