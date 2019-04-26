Ким Чен Ын возложил венок к мемориалу во Владивостоке

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии возложения венка к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке.

Мероприятие состоялось в пятницу, 26 апреля. Вместе с северокорейским лидером возложил венки губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Делегация КНДР состояла из 10 человек, в том числе присутствовали северокорейские военные, передает ТАСС.

Отмечается, что церемония прошла на два часа позже запланированного времени.

Напомним, вчера во Владивостоке завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына.